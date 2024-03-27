lifecell значно розширив перелік країн, де доступний 5G у роумінгу

Мобільний оператор lifecell розширив перелік країн, в яких його абонентам доступний 5G. Наразі цей список налічує 47 країн.
Абоненти lifecell вже майже рік мають змогу користуватися у роумінгу мобільним інтернетом 5G. Оператор надав таку можливість для lifecell-роумерів в 47 країнах, якщо смартфон підтримує цей стандарт.
Відтепер в Австралії, Австрії, Аргентині, Бельгії, Болгарії, Великобританії, Гонконзі, Греції, Данії, Домініканській Республіці, Естонії, Ізраїлі, Ісландії, Іспанії, Італії, Казахстані, Канаді, Катарі, Китаї, Кіпрі, Кувейті, Латвії, Литві, Люксембурзі, Ліхтенштейні, Мальті, Нідерландах, Німеччині, Норвегії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Омані, Португалії, Румунії, Саудівській Аравії, Сінгапурі, Словаччині, Словенії, Тайвані, Тайланді, Туреччині, Угорщині, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Швейцарії, Швеції, абоненти lifecell із 5G-гаджетами можуть користуватися перевагами цього покоління зв’язку. Перелік країн, де абонентам lifecell буде доступний новий стандарт зв’язку.
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