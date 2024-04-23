США, Германия и Британия отговорили Израиль от крупной атаки на Иран

23 апреля 2024, 12:15

Израиль рассматривал вариант более обширной бомбардировки военных объектов в Иране, в том числе вблизи Тегерана, пишет The New York Times, со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.

Но из-за давления США, Германии и Британии, и отсутствия ущерба от иранских ударов 14 апреля израильские власти предпочли более ограниченный ответ.



Отмечается, что Израиль планировал отправить истребители в воздушное пространство Ирана, но вместо этого выпустил небольшое количество ракет с самолетов, расположенных «в нескольких сотнях миль» к западу от него. Согласно источнику, когда одна из ракет достигла цели, Еврейское государство намеренно уничтожили вторую, чтобы не нанести слишком большой ущерб.