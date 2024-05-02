Сервіс оренди електросамокатів від Bolt було запущено в Житомирі та Черкасах

2 мая 2024, 12:15

Електросамокати Bolt з’явилися на вулицях ще двох українських міст – Житомир та Черкаси, що показує прагнення компанії до розвитку міської мобільності в Україні.

Спираючись на свій досвід у розробці транспортних рішень у великих містах світу, Bolt має на меті забезпечити мешканців та гостей міст зручним, екологічним та доступним видом транспорту.



Завдяки простому процесу розблокування через мобільний додаток Bolt, користувачі можуть легко орендувати електросамокат. Потрібно лише завантажити додаток Bolt з App Store або Google Play Store; знайти найближчий самокат Bolt на карті додатку та відсканувати QR-код на самокаті, щоб розблокувати його. У вартість прокату входить плата за розблокування та оплата за хвилину користування електросамокатом.



"Розширюючи географію нашого сервісу, ми робимо ще один крок на шляху до екологічного та сталого розвитку українських міст. Із запуском електросамокатів Bolt ми не просто пропонуємо зручний вид транспорту, ми сприяємо розвитку стилю життя, який ставить на перше місце ефективність та екологічну свідомість. Зручність і швидкість електросамокатів роблять їх ідеальним вибором для коротких поїздок, дозволяючи людям швидко пересуватися містом, зменшуючи при цьому свій вуглецевий слід", — зазначає керівник напряму з розвитку прокату електросамокатів компанії Bolt в Україні Антон Мілка.