П’ять років MNP: абоненти найчастіше обирають lifecell

9 мая 2024, 15:15

Кілька років поспіль lifecell впевнено тримає лідерство за кількістю перенесених у його мережу номерів від інших операторів.

Послуга перенесення номеру в мережу іншого оператора (MNP) діє в Україні з 2019 року. Протягом цього часу вже 468 тисяч абонентів відчули свободу вибору мобільного оператора та скористалися послугою збереження свого номеру при зміні оператора. Станом на 1 травня, за статистикою НКЕК, найчастіше переходять до lifecell: більше 305 тисяч людей приєдналося до мережі оператора.

Ключовими перевагами при переході до lifecell є:

● тарифи з вигодою до 45% для перенесених номерів;

● швидкісний мобільний інтернет;

● членство у Platinum-клубі протягом 90 днів;

● безкоштовна роздача інтернету з телефону;

● якісне обслуговування;

● покриття, що зростає (+ 1219 нових базових станцій по Україні навіть під час війни).

Для перенесених абонентів у lifecell діє спеціальна ціна на деякі тарифи, яка до 45% вигідніша від їх стандартної ціни. Найчастіше при перенесенні абоненти обирають національні тарифні плани «Вільний Лайф», «Смарт Лайф» та регіональний тариф «Потужний», які можуть задовольнити різноманітні потреби – від великого обсягу хвилин на розмови до безлімітного мобільного інтернету.

Подати заявку та перейти до lifecell можна у будь-якому магазині оператора або онлайн, обравши зручний варіант перенесення на:

- нову SIM lifecell – новий стартовий пакет, який можна придбати у будь-якій точці продажів;

- активну SIM lifecell, яка була у використанні;

- eSIM від lifecell – надається безкоштовно на електронну пошту, якщо телефон підтримує eSIM.

Змінити оператора, використовуючи eSIM від lifecell, можна навіть перебуваючи за кордоном. Це дозволить почати використовувати 5G у роумінгу, який доступний для абонентів lifecell, смартфони яких підтримують цей стандарт зв’язку, вже в 47 країнах.

НКЕК спільно з операторами постійно працює над вдосконаленням послуги MNP, щоб кожен абонент міг з легкістю скористатися нею в максимально стислі терміни. Нещодавно прийнято рішення замінити голосове попередження на перенесених номерах на звукове, це рішення більш комфортне для контактів перенесених номерів.