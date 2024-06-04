4 июня 2024, 9:45

США ввели санкции против Ирана за передачу БПЛА РФ — Госдеп

Соединенные Штаты вводят санкции против четырех иранских организаций и одного иранского физического лица, связанных с разработкой, производством и распространением БПЛА, которые Иран передает РФ.



Эти решения были приняты одновременно с введением Европейским Союзом санкций против физических и юридических лиц, участвующих в иранской индустрии БПЛА.



Ограничения касаются четырех организаций, связанных с компанией Rayan Roshd Afzar Company. Также они касаются руководителя Iran Aviation Industries Organisation, дочерней организации Министерства обороны и логистики вооруженных сил Ирана.



Участие в конференции подтвердили 107 стран и организаций.

