Київстар ТБ запрошує провести вікенд на Kyiv Car Fest у столиці

6 июня 2024, 14:15

8 та 9 червня 2024 року у столичному ТРЦ «Retroville» відбудеться виставка яскравих ексклюзивних автомобілів. На гостей чекає цікава насичена програма та приємні бонуси від платформи кіно та телебачення Київстар ТБ, яка стала інформаційним партнером заходу.

Нещодавно на Київстар ТБ ексклюзивно вийшла повна колекція із 26-ти фільмів про Джеймса Бонда з українською озвучкою. На честь цього платформа кіно та телебачення у перший день автофестивалю Kyiv Car Fest влаштує атмосферу з фільмів про агента 007. Серед 400 автомобілів представлених на заході, на гостей також очікує улюблена автівка агента 007 – Aston Martin DB11, поблизу якої на відвідувачів чекатимуть приємні сюрпризи від Київстар ТБ.



Окрім вражень від автівок, автомобільних шоу та фудкортів, кожен з відвідувачів фестивалю матиме можливість зіграти у тематичні квізи й квести та отримати за це подарунки, у тому числі від Київстар ТБ.



Щороку Kyiv Car Fest збирає представників суб авто культур. Цьогоріч захід пройде у ТРЦ «Retroville» і буде розділений на дві зони – всередині ТРЦ та на вулиці. Щоб відвідати автомобільний вікенд варто придбати вхідний квиток.



Тим, хто не зможе відвідати фестиваль, але дуже хоче поринути в атмосферу стрічок про Джеймса Бонда, пропонуємо переглянути тематичну добірку усіх фільмів легендарної саги. Для цього варто оформити підписку на один із пакетів платформи, а саме «Базовий», «Сімейний» або «Преміум HD», та авторизуватись, вказавши свій номер телефону. Користуватись Київстар ТБ можуть абоненти усіх операторів мобільного зв'язку та інтернет-провайдерів.



































