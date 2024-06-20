Українські абоненти lifecell в Канаді отримали доступ до технології VoLTE

20 июня 2024, 16:15

Мобільний оператор lifecell надав можливість своїм абонентам користуватися технологією передачі голосу VoLTE в Канаді.



Відтепер абоненти lifecell, які перебувають в Канаді, зможуть здійснювати голосові дзвінки за допомогою VoLTE. За статистикою оператора, в Канаді з початку 2024 року перебуває понад 17 тис. його абонентів. Це черговий крок до покращення якості обслуговування клієнтів lifecell за кордоном.



Особливість технології VoLTE в тому, що вона використовує для дзвінків 4G замість традиційних голосових мереж 2G і 3G, що забезпечує миттєве з’єднання та високу якість голосу. Під час дзвінка через VoLTE можна паралельно користуватися швидкісним мобільним інтернетом 4G, що буде перевагою для тих абонентів, які під час розмови продовжують працювати з даними, електронною поштою тощо. Навіть якщо дана технологія не активована у абонентів, яким телефонують, все одно є можливість використовувати VoLTE. Оператор надає можливість абонентам використовувати технологію VoLTE без додаткової плати.



Для того, щоб почати користуватися VoLTE, як в Канаді, так і в Україні, абоненту потрібно:

- мати смартфон, який підтримує технологію VoLTE, й активувати її,

- SIM-картку, що підтримує 4G/LTE,

- бути в зоні покриття 4G/LTE.



lifecell продовжує вдосконалювати свої послуги, щоб забезпечити найкращий досвід для наших абонентів незалежно від їх місцезнаходження. Оператор lifecell постійно розширює географію країн, в яких його абонентам доступний мобільний інтернет 5G. Наразі цей список налічує понад 40 країн.

В Україні lifecell поетапно запустив VoLTE в лютому 2022 року, а в жовтні 2023 року оператор надав можливість абонентам користуватися технологією в київському метро.