НАТО понадобится 35–50 дополнительных бригад для защиты от РФ — Reuters

9 июля 2024, 12:15

Собеседник агентства, на которого ссылался Reuters при написании материала, отказался предоставлять подробности данного плана.

Известно лишь, что каждая бригада состоит из 3000–7000 военнослужащих, поэтому создание еще 35–50 таких подразделений станет серьезной проблемой.



Еще одним признаком масштаба проблемы, с которой сталкивается НАТО в связи с необходимостью более серьезно отнестись к угрозе российского нападения, стало заявление источника в сфере безопасности о том, что одной только Германии придется в четыре раза увеличить свои возможности противовоздушной обороны.



Reuters отмечает, что на саммите в Вильнюсе в прошлом году лидеры НАТО согласовали первые за более чем три десятилетия крупные планы обороны Альянса, и с тех пор официальные лица работают над воплощением этих документов в конкретные военные требования. Ожидается, что лидеры НАТО получат обновленную информацию о планах в Вашингтоне на этой неделе на саммите Альянса.