Нова пошта відкрила перше відділення у Римі

29 июля 2024, 16:15

Рим став другим італійським містом, де Нова пошта відкрила відділення. Також компанія почала доставляти посилки у партнерські поштомати та пункти видачі, розташовані по всій країни. Термін доставки в Україну — від 7 днів.

Перше італійське відділення Нової пошти було відкрито в грудні в Мілані. Тепер відділення запрацювало і в столиці Італії — Римі, за адресою Via Albalonga 9-11. Відділення працює щодня, з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 20:00, у суботу та неділю з 9:00 до 18:00.



У відділенні клієнти можуть відправляти документи, посилки та вантажі до 100 кг до та з України, всередині країни та між європейськими країнами присутності Нової пошти.



Незабаром у Римі та передмісті запрацює власна кур'єрська доставка Нової пошти, як це вже працює у Мілані. Водночас завдяки співпраці з місцевими логістичними компаніями клієнти зможуть відправляти посилки у будь-який куточок країни.



З червня клієнтам стала доступна нова послуга доставки в поштомати та пункти видачі посилок від партнерській мережі GLS, які працюють у будь-якому куточку країни. У таких точках сервісу можна отримати попередньо сплачені посилки вагою до 25 кг та розміром не більше 41 x 38 x 64 см. Термін зберігання посилок — 72 години. Якщо клієнт не забирає замовлення протягом трьох днів, воно переадресовується у найближче відділення Нової пошти. Обрати найближчу точку для доставки можна через зручні діджитал-інструменти: у мобільному додатку, на сайті або через бізнес-кабінет.



Сьогодні мережа Нової пошти в Італії складається з двох відділень, 2 000 поштоматів та 4 500 пунктів видачі посилок.