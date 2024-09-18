США изучают импорт урана из Китая

Администрация Байдена расследует всплеск импорта обогащенного урана из Китая с конца 2023 года на фоне опасений, что поставки помогут Москве обойти запрет Вашингтона на импорт топлива для электростанций из России. Об этом пишет Reuters.
Агентство отметило, что в декабре 2023 года, когда США ввели запрет на российский обогащенный уран, поставки его из Китая в США выросли до 242 990 кг, хотя с 2020-го по 2022 год Китай не отправлял обогащенный уран в США. В мае этого года, когда Байден подписал запрет, Китай снова отправил в США большое количество урана — 123 894 кг.
В минэнерго США заявили, что вместе с другими соответствующими агентствами "внимательно отслеживают импорт из Китая, чтобы обеспечить надлежащее выполнение недавно принятого закона". По словам представителя министерства, чиновники США следят за импортом из Китая и других стран, чтобы "убедиться, что они не импортируют российский уран в рамках схемы экспорта материала, произведенного внутри страны, который они в противном случае использовали бы в своих собственных реакторах".
Запрет позволяет продолжить часть российского импорта до 2028 года, если возникнут проблемы с поставками. Импорт в США из россии по состоянию на июль этого года составил 313 050 кг, что на 30% меньше, чем в прошлом году, отметило агентство.
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