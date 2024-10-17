Нові управлінські призначення в групі компаній DVL

17 октября 2024, 12:15

Група компаній DVL (Датагруп-Volia-lifecell) продовжує зміцнювати свою управлінську команду та оголошує про низку ключових кадрових призначень в об’єднаній структурі компаній.

Альпа Агкаташа призначено директором інформаційних та комунікаційних технологій групи. Він розпочав кар’єру в Turkcell у 1997 році на посаді інженера підтримки білінгових систем. Згодом обіймав керівні посади в Kuzey Kibris Turkcell та білоруському підрозділі Turkcell — BeST. Із 2015 року Альп очолював дирекцію технологічних операцій у Kuzey Kibris Turkcell, а останні 7 років керував дирекцією інформаційних і комунікаційних технологій в lifecell. Вищу освіту він здобув у Східносередземноморському університеті (EMU).

Андрія Осіпова призначено на посаду директора з корпоративних регуляторних та юридичних відносин групи компаній DVL. Він має значний професійний досвід, здобутий під час роботи в таких міжнародних компаніях як Coca-Cola HBC, Metro Cash & Carry Україна, Oriflame та Avon Cosmetics. До lifecell приєднався у червні 2014 року, де з лютого 2023 року очолював дирекцію з корпоративних регуляторних та юридичних відносин. Андрій є членом Ради адвокатів міста Києва та випускником Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2022 році він отримав міжнародний сертифікат ICA в галузі комплаєнсу. Серед його численних досягнень – включення до рейтингу 20 найкращих корпоративних юристів України (2020), визнання у The Legal 500 GC Powerlist Europe (2017), а також визнання "Найкращий керівник юридичного департаменту України" (2015).

Андрія Оксенюка призначено на посаду фінансового директора групи компаній DVL. Андрій приєднався до компанії lifecell після 10 років успішної кар'єри у Ciklum, де обіймав посаду фінансового директора. Раніше понад 11 років він працював у Deloitte, залишивши компанію в посаді директора з консалтингу. Андрій має понад 20 років досвіду в управлінні фінансами, фінансовому консультуванні та трансформації бізнес-моделей в телекомунікаціях, ІТ, медіа, агропромисловості, роздрібній торгівлі та виробництві. Він здобув економічну освіту в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" та є чинним членом Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів.

Анну Адом призначено директоркою з підтримки бізнесу групи. Анна має багаторічний досвід у сфері HR та організаційних змін, працювала в компаніях Ferrexpo, ArcelorMittal Termitau, ДТЕК та Corum Group. Її стратегічне бачення сприяло сталому розвитку стратегій з управління персоналом у різних організаціях. Анна здобула вищу освіту за напрямом соціології інститутів і процесів, а також професійну освіту в бізнес-школі INSEAD за програмою «Стратегія блакитного океану».

Артема Гагаріна призначено директором із закупівель та постачання групи компаній DVL. Він має 20-річний досвід у сфері закупівель і постачання, працював у державному секторі, енергетиці та промисловості. Артем приєднався до Датагруп-Volia у 2016 році, де успішно керував відповідним напрямом. Він здобув дві вищі освіти (в НТУУ «КПІ» та ISU), професійну освіту CIPS (Chartered Institute of Procurement & Supply) та є сертифікованим фахівцем із закупівель.

Віталія Сидоренкова призначено на посаду директора корпоративної безпеки групи. Він приєднався до Датагруп-Volia у 2021 році, а з 2023 року очолював департамент безпеки компаній. Його досвід охоплює юриспруденцію, фізичну та інформаційну безпеку. Віталій – випускник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка та практикуючий адвокат Ради адвокатів Київської області.

Група компаній DVL вітає нових очільників у команді та бажає їм успіхів у реалізації стратегічних завдань.