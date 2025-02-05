В Лос-Анджелесе вручили музыкальную премию "Грэмми"

Бейонсе впервые получила награду в номинации лучший альбом 2024 года за альбом Cowboy Carter.
Главные награды получили:
Лучшая новая артистка: Chappell Roan.
Запись года: Kendrick Lamar - Not Like Us.
Песня года: Kendrick Lamar – Not Like Us.
Альбом года: Beyoncé - Cowboy Carter.
Танцевальный/электронный альбом - Brat, Charli XCX.
Вокальный поп-альбом - Short n' Sweet, Sabrina Carpenter
Видео - Not Like Us, Kendrick Lamar.
Триумфатором вечера стал Kendrick Lamar, забравший статуэтки в пяти категориях, включая «Песню года» и «Запись года».
Во время премии удалось собрать минимум семь миллионов долларов, которые направят на помощь жертвам лесного пожара в Лос-Анджелесе.