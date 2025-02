В Лос-Анджелесе вручили музыкальную премию "Грэмми"

5 февраля 2025, 9:15

Бейонсе впервые получила награду в номинации лучший альбом 2024 года за альбом Cowboy Carter.

Главные награды получили:

Лучшая новая артистка: Chappell Roan.

Запись года: Kendrick Lamar - Not Like Us.

Песня года: Kendrick Lamar – Not Like Us.

Альбом года: Beyoncé - Cowboy Carter.

Танцевальный/электронный альбом - Brat, Charli XCX.

Вокальный поп-альбом - Short n' Sweet, Sabrina Carpenter

Видео - Not Like Us, Kendrick Lamar.



Триумфатором вечера стал Kendrick Lamar, забравший статуэтки в пяти категориях, включая «Песню года» и «Запись года».



Во время премии удалось собрать минимум семь миллионов долларов, которые направят на помощь жертвам лесного пожара в Лос-Анджелесе.