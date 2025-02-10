lifecell продовжує розширювати покриття 4G-мережі

10 февраля 2025, 13:15

У 2024 році мобільний оператор lifecell, який входить до групи компаній DVL, попри виклики війни побудував 523 нові базові станції та модернізував 1466 наявні.

Послуги 4G від lifecell стали доступними ще у 642 населених пунктах, де проживає 243 тисячі мешканців.

Навіть у складних умовах воєнного часу в 2024 році lifecell продовжив інвестувати у розширення покриття та посилення зв’язку по всій території країні.

Зокрема, попри постійну загрозу обстрілів з боку рф, оператор розбудовував мережу в Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській областях. Окрема увага приділялася також Вінницькій, Закарпатській, Київській, Львівській, Черкаській та іншим областям, де через міграцію з прифронтових регіонів збільшувалася кількість населення.

Загалом від початку великої війни було побудовано й модернізовано 7455 базових станцій, а 4G-покриття з’явилося в майже 3704 населених пунктах, де проживає понад 2,7 мільйона людей.

У 2024 році lifecell інвестував 463 мільйони гривень у купівлю ліцензій на використання радіочастот у діапазоні 1935-1940/2125-2130 МГц у 25 регіонах України, які є стратегічно важливими для розвитку мобільного покриття через сумісність із наявною інфраструктурою оператора. Цей крок дає можливість продовжувати розвиток мережі і підвищувати її пропускну здатність, завдяки швидкому впровадженню придбаного спектру LTE 2100.

Водночас зусилля технічних фахівців оператора упродовж 2024 року постійно спрямовувалися на роботи з відновлення працездатності мережі.

Обладнання lifecell регулярно зазнавало пошкоджень через обстріли та знеструмлення. По всій території країни ремонтні бригади мали в середньому 200 виїздів на добу для відновлення та забезпечення енергостійкості об’єктів оператора. Станом на січень 2025 року загальна кількість виїздів ремонтних бригад протягом повномасштабної війни сягнула 239 тисяч.

Пріоритетним завданням lifecell у 2024 році залишалося забезпечення енергостійкості мережі. Загалом від перших блекаутів у 2022 році lifecell вже оснастив мережу великою кількістю генераторів, встановив 23 тис. літієвих батарей (48V 100 А*год) та необхідне додаткове обладнання, інвестувавши в цей проєкт 1,5 млрд грн.

Зараз компанія вкладає ще пів мільярда в енергонезалежність своєї інфраструктури і продовжує встановлювати по всій мережі сучасні літієві батареї (25 тис., 48V 100 А*год), які залежно від навантаження на обладнання можуть забезпечувати його роботу до 10 годин. Вони були доставлені в Україну кількома партіями у грудні 2024 - січні 2025 рр. Батареї відразу передаються в регіони та монтуються на об’єктах оператора.

На сьогодні вся мережа lifecell має автономні джерела живлення, які відповідно до стану акумуляторів, навантаження на обладнання та терміну заряджання, можуть працювати від 4 до 10 годин. При цьому близько 70% мережі оснащено батареями та генераторами, з якими обладнання базових станцій може забезпечувати зв’язок до 10 годин, а в окремих областях цей показник вже наближається до 80%. Стратегічна мета lifecell – на більшості базових станцій забезпечити автономну роботу обладнання до 6-10 годин уже найближчим часом, а на окремих складних об'єктах – до кінця 2025 року.