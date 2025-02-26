Промышленные клапаны Данфосс: виды, устройства и характеристики

26 февраля 2025, 15:51

За годы своего существования Датская компания Danfoss разработала и выпустила разные виды промышленных клапанов, которые используются в различных отраслях промышленности в большинстве стран мира. Популярность продукции компании обусловлена надежностью, точностью, высоким качеством, эффективностью и экономичностью.

Промышленные клапаны различаются по виду привода:

термоэлектромагнитный клапан (есть разные модификации, которые отличаются между собой типом, пропускной способностью и другими характеристиками);

электромагнитный;

пневматический;

термостатический;

сервоприводный.

Клапаны также имеют разные виды в зависимости от типа рабочей среды:

• химически нейтральной;• агрессивной;• вязкой;• загрязненной.

Разработаны клапаны для разных параметров рабочих сред:

• разных давлений – высокого, низкого, среднего;• различных температур – высоких и сверхнизких;• различных режимов работы – одного или нескольких.

Промышленные клапаны бывают:

• нормально открытые и нормально закрытые;• одноходовые, двух- и трехходовые;• для работы в системах с перепадом и без перепада давления.

Специальные модификации разработаны для функционирования в сложных и опасных условиях. Для обеспечения особенных требований каждая модель может быть оснащена дополнительными деталями, комплектующими, возможностью ручной или дистанционной регулировки, устройствами сбора и обработки информации, обратной связью. Покупатель может дополнительно выбрать тип катушки, материал и уровень защиты корпуса.

Так как клапаны применяются в разных странах мира, то предусмотрены вариации присоединения их к системе. Данфосс производит клапаны серии А, В, W. Модели А и W отличаются компактностью, малыми габаритами, что делает их лучшим выбором при установке в местах с ограниченным пространством. Модели В отличает высокая производительность.

Промышленные клапаны Данфосс отличает простота устройства, что гарантирует надежность. Электромагнитные клапаны состоят из 2 частей – механической и электрического привода – катушки или соленоида. При отсутствии напряжения на катушке клапан в нормальном положении может быть открыт (НО) или закрыт (НЗ).

При подаче напряжения сердечник сервопривода перемещается в магнитном поле, поднимая или опуская мембрану. При этом открывается/закрывается пилотное отверстие, и давление над диафрагмой понижается/повышается. Рабочая среда проходит через перепускное отверстие.

Термостатические клапаны обеспечивают регулирование температуры в системах охлаждения. Они устойчивы к загрязнению рабочей среды и очень надежны. Самые востребованные серии – AVTA и BVTS.

Пневматические клапаны играют роль отсечной или запорной арматуры. В действие поршень клапана приводит энергия сжатого воздуха – пневмопривод. Это надежное и простое устройство, устойчивое к химическому составу, вязкости, температуре и загрязненности рабочих сред. Самый популярный тип – AV210.

Для работы с паром используются электромагнитные клапаны серии EV225B.

Еще один тип клапанов – пропорциональные. Это электромеханическое устройство способно регулировать объем потока рабочей среды. Управление процессом происходит с помощью дистанционного пульта. На катушку подается аналоговый сигнал, управляющий подачей электроэнергии. Пример такого типа катушек – EV260B.

Промышленные клапаны Данфосс используются в кондиционировании, водоснабжении, теплоснабжении, холодильном оборудовании, промышленной автоматике и т. д.