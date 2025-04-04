Для Трампа тарифная авантюра несет политические риски — Reuters

4 апреля 2025, 9:15

Агентство отмечает, что введенные президентом США Дональдом Трампом масштабные пошлины могут вызвать политические трудности для его партии и экономические трудности для его избирателей, если его обещания перестроить экономику не сработают.

Эксперты считают, что потребуются годы, чтобы возродить американское производство, изменить цепочки поставок и вернуть производство в страну — цели, которые, по мнению Трампа и его сторонников, будут достигнуты с помощью этих пошлин. В то же время потребители, скорее всего, столкнутся с ростом цен, экономика может вступить в спад, а страны введут собственные пошлины на американские продукты — последствия, с которыми избиратели, возможно, не захотят мириться перед промежуточными выборами в Конгресс в следующем году.



Республиканцы Трампа контролируют Палату представителей и Сенат с небольшим перевесом. Потери рейтингов из-за пошлин на промежуточных выборах могут передать власть в одной или обеих палатах оппозиционным демократам.