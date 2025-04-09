Состояние Трампа сократилось на $500 млн из-за его же пошлин — Forbes

9 апреля 2025, 9:45

По данным журнала, состояние президента США Дональда Трампа накануне введения масштабных пошлин составляло $4,7 млрд.

А менее чем через неделю — $4,2 млрд, поскольку стоимость его публичных акций и частных активов упала вместе с рынками. Как раз из-за введенных им пошлин.



Самая большая потеря Трампа связана с его самым ценным активом: Trump Media and Technology Group, которая упала на 8% за последних три торговых дня, достигнув самой низкой цены с октября. Его доля, которая в среду составляла $2,2 млрд, теперь находится на уровне $2 млрд. Коммерческая недвижимость Трампа упала примерно на $90 млн.



Пострадал даже его любимый гольф. Многие мячи, клюшки и рубашки в магазинах для профессионалов поставляются из-за рубежа. Также проблемы могут ждать гольф-клубы Трампа.