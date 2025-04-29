Turkish Airlines и Pegasus перестали летать в Израиль

Турецкие авиалинии Turkish Airlines и Pegasus объявили о прекращении полетов в Израиль.
Компании не летали в аэропорт Бен-Гурион с начала войны в октябре 2023 г., а сегодня объявили, что их маршруты в Израиль окончательно отменены.
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