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2 мая 2025, 10:45

lifecell запускає акцію для перенесених номерів

Український мобільний оператор lifecell, який входить до групи компаній DVL, запустив акцію «Своя SIM» для абонентів, які бажають перенести номер від іншого оператора на стару активну SIM-картку lifecell.

За умовами акції «Своя SIM», у разі перенесення номера на стару активну картку lifecell клієнт при оплаті одного пакета послуг отримає три. Щоб скористатися цією пропозицією, необхідно виконати умови акції до 31.07.2025 (включно):

1.    Перенести номер на стару активну SIM-картку lifecell, яка була активована до 30.04.2025.
2.    Обрати тарифний план, що бере участь в акції – «Максі», «Мега», «Ґаджет» або «Смарт Сім’я» – та оплатити пакет послуг.

Після кожної оплати пакету послуг в період дії акції клієнт автоматично отримує ще два пакети без додаткової оплати.

Перенести номер іншого оператора на SIM-картку, яка вже використовується, можна у магазині або на офіційному сайті lifecell. Для цього слід:

1.    Подати заявку на mnp.lifecell.ua.
2.    Дочекатися її схвалення.
3.    У розділі «Перевірити статус заявки» обрати «Cвоя SIM», підключити послугу «Закріплений номер» та внести номер телефона.

Абоненти можуть одночасно користуватися як перенесеним номером, так і номером lifecell — обидва працюватимуть на одній SIM-картці та в межах одного тарифного плану, завдяки послузі «Закріплений номер». Основним стає перенесений до lifecell номер іншого мобільного оператора. А номер lifecell, що раніше був на цій SIM-картці, «закріплюється» за основним і також залишається активним.

За даними Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК), попит на послугу перенесення номера (MNP) стабільно зростає. Скористатися послугою MNP може будь-хто — вона дозволяє змінити мобільного оператора без зміни номера, включно з кодом. При цьому доступ до пов’язаних із номером сервісів, як-от банківські картки чи соціальні мережі, зберігається.


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