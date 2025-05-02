lifecell запускає акцію для перенесених номерів

2 мая 2025, 10:45

Український мобільний оператор lifecell, який входить до групи компаній DVL, запустив акцію «Своя SIM» для абонентів, які бажають перенести номер від іншого оператора на стару активну SIM-картку lifecell.

За умовами акції «Своя SIM», у разі перенесення номера на стару активну картку lifecell клієнт при оплаті одного пакета послуг отримає три. Щоб скористатися цією пропозицією, необхідно виконати умови акції до 31.07.2025 (включно):

1. Перенести номер на стару активну SIM-картку lifecell, яка була активована до 30.04.2025.

2. Обрати тарифний план, що бере участь в акції – «Максі», «Мега», «Ґаджет» або «Смарт Сім’я» – та оплатити пакет послуг.

Після кожної оплати пакету послуг в період дії акції клієнт автоматично отримує ще два пакети без додаткової оплати.

Перенести номер іншого оператора на SIM-картку, яка вже використовується, можна у магазині або на офіційному сайті lifecell. Для цього слід:

1. Подати заявку на mnp.lifecell.ua.

2. Дочекатися її схвалення.

3. У розділі «Перевірити статус заявки» обрати «Cвоя SIM», підключити послугу «Закріплений номер» та внести номер телефона.

Абоненти можуть одночасно користуватися як перенесеним номером, так і номером lifecell — обидва працюватимуть на одній SIM-картці та в межах одного тарифного плану, завдяки послузі «Закріплений номер». Основним стає перенесений до lifecell номер іншого мобільного оператора. А номер lifecell, що раніше був на цій SIM-картці, «закріплюється» за основним і також залишається активним.

За даними Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК), попит на послугу перенесення номера (MNP) стабільно зростає. Скористатися послугою MNP може будь-хто — вона дозволяє змінити мобільного оператора без зміни номера, включно з кодом. При цьому доступ до пов’язаних із номером сервісів, як-от банківські картки чи соціальні мережі, зберігається.