lifecell запускає продаж eSIM у застосунку Приват24

13 мая 2025, 13:15

Мобільний оператор lifecell, який входить до групи компаній DVL, оголошує про запуск продажу eSIM у мобільному застосунку Приват24 — одній із найпопулярніших фінансових платформ в Україні.

Відтепер користувачі Приват24 можуть підключитися до lifecell лише за 2 хвилини, оформивши eSIM у застосунку. Після оплати eSIM миттєво надходить на електронну пошту — її можна легко активувати за допомогою QR-коду.

eSIM (embedded SIM) — це віртуальна SIM-карта, яка виконує ті самі функції, що й фізична, але вбудована безпосередньо в пристрій і активується програмно — без потреби вставляти картку в слот. Вона не потребує окремого фізичного слоту в смартфоні, що дозволяє використовувати до 5 eSIM одночасно, поєднувати фізичну SIM із цифровою, а також забезпечує додатковий рівень безпеки: у разі втрати телефону SIM-карту не можна витягнути чи підмінити.

Щоб активувати eSIM від lifecell у Приват24, потрібно:

1. Переконатися, що пристрій підтримує eSIM.

2. Придбати стартовий пакет у застосунку Приват24 (вартість — 150 грн).

3. Отримати eSIM на електронну пошту, відсканувати QR-код для встановлення та обрати тарифний план.

Після покупки eSIM у Приват24 абонент отримує 150 бонусних балів на рахунок lifecell, що еквівалентно вартості стартового пакета. За потреби тариф можна змінити після активації — в застосунку «My lifecell» або за допомогою USSD-команд.

У майбутньому lifecell планує розширити функціональність eSIM у Приват24 — зокрема, додати можливість вибору номера і тарифного плану безпосередньо під час покупки.

