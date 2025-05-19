lifecell покращив зв'язок на Житомирщині

19 мая 2025, 16:15

lifecell, національний мобільний оператор України та частина групи компаній DVL, модернізував мережу і розширив покриття, яке тепер охоплює 1165 населених пунктів Житомирської області.

Компанія реалізувала проєкт покращення зв’язку на Житомирщині за трьома напрямками: будівництво нових базових станцій, модернізація мережі та розширення її ємності.

З 2021 року компанія побудувала 164 нові базові станції, завдяки чому якість зв’язку покращилась ще у 117 населених пунктах Житомирщини. Це села, селища і 12 міст, серед яких Житомир, Бердичів, Коростень, Звягель, Малин, Олевськ, Чуднів, Радомишль, Овруч, Баранівка, Андрушівка та Романів. А також автодороги області, вздовж яких тепер більш стабільно працює мобільний інтернет і чіткіший голосовий зв’язок. Нові станції дозволили зменшити у регіоні кількість місць зі слабким сигналом. Це особливо важливо сьогодні, коли зв’язок необхідний для навчання, роботи, отримання держпослуг і виклику допомоги.

Також lifecell модернізував 73 базові станції у 77 населених пунктах Житомирщини та провів рефармінг частот під потреби 4G, щоб зробити інтернет ще швидшим. Зокрема, оператор переналаштував наявний частотний ресурс і розширив смугу частот для 4G з 10 до 15 МГц у діапазоні 2100 МГц. Це дозволило збільшити середню швидкість передачі даних у мережі 4G на 30% порівняно з 2021 роком.

Щоб абоненти lifecell залишалися на зв’язку навіть під час відключень світла, компанія реалізувала масштабну енергомодернізацію обладнання по всій Україні. Сьогодні 99% базових станцій на Житомирщині, визначених розпорядженням НЦУ, вже переоснащено новими сучасними і витривалими батареями та генераторами, які дозволяють базовим станціям працювати до 10 годин без електропостачання.

Завдяки проведеній роботі покриття lifecell на Житомирщині за останні п’ять років зросло до 1165 населених пунктів, де проживає майже 1,1 мільйона українців. Зв'язок lifecell сьогодні доступний для 93% населення області.

Мобільний оператор і надалі інвестує в регіони України, будує нові станції, модернізує мережу та впроваджує сучасні технології.









