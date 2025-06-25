lifecell модернізує автономність мережі

25 июня 2025, 8:45

Мобільний оператор lifecell, що входить до групи компаній DVL, інтенсивно та послідовно модернізує енергоінфраструктуру своєї мережі, щоб забезпечувати зв’язок навіть під час довготривалих відключень електроенергії.

Станом на початок червня 2025 року, відповідно до вимог розпорядження НЦУ про забезпечення сталості мереж, переважна більшість базових станцій lifecell, можуть автономно працювати до 10 годин завдяки встановленню потужних літієвих батарей і генераторів.

У 14 областях країни така резервна інфраструктура охоплює майже всю мережу. Зокрема, в Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській областях енергомодернізація завершена повністю, і базові станції (визначені згаданим розпорядженням НЦУ) можуть працювати автономно до 10 годин.



Загалом мережа lifecell охоплює понад 10 тисяч технологічних майданчиків по всій країні, зокрема в прифронтових та деокупованих районах. Забезпечення їх стабільної роботи в умовах відсутності стаціонарного живлення — один із ключових пріоритетів компанії під час повномасштабної війни.

Для зміцнення стійкості мережі lifecell із початку масових відключень електроенергії закупив 48 тисяч літієвих акумуляторів (48V, 100Ah), призначених для живлення телеком-обладнання. З них уже встановлено 40 тисяч, зокрема 20 тисяч — у першому кварталі 2025 року. Інвестиції компанії в енергомодернізацію наближаються до 2 мільярдів гривень. Компанія також активно збільшує кількість дизельних та бензинових генераторів, що дають змогу підтримувати зв’язок під час довготривалих знеструмлень. Порівняно з 2022 роком, кількість генераторів, задіяних у мережі, зросла в 75 разів.

Крім того, lifecell досліджує потенціал альтернативних джерел енергії. В 2022 році оператор розпочав пілотний проєкт із використання сонячних панелей для живлення базових станцій на півдні України, а нещодавно — тестування живлення БС від електромобіля.

