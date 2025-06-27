27 июня 2025, 10:15

Только российских систем ПВО С-400 больше недостаточно для защиты Турции

Президент Турции заявил о необходимости создать в стране многоуровневую систему ПВО.



"Очень важно иметь ракеты на разных высотах и ​​чтобы они работали в гармонии, как органы тела. Мы подвели нашу страну к определенной точке, но мы не удовлетворены этим. Нам нужно увеличить наши ракетные возможности. Мы строим систему систем, а именно наш "Стальной купол". Мы объединяем системы ПВО, датчики и системы радиоэлектронной борьбы на разных высотах и ​​внедряем систему систем. На данный момент у нас есть SİPER, KORKUT, HİSAR, SUNGUR и многие другие выдающиеся системы, которые мы разработали за счет внутренних и национальных средств", — цитирует его Anadolu.



В 2017 году Турция купила у страны-агрессора россии четыре дивизиона зенитных ракетных систем С-400 стоимостью $2,5 млрд. Тогда Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от российских систем в пользу американских Patriot, поставив взамен истребители F-35.



25 июня 2025 года Эрдоган заявил, что на переговорах с президентом США Дональдом Трампом во время саммита НАТО в Гааге не обсуждал вопрос наличия у Турции российских ЗРК С-400. По его словам, "этот вопрос закрыт".

