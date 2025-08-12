Nvidia и AMD будут платить Вашингтону 15% от выручки в Китае

12 августа 2025, 8:15

Как сообщил BBC источник, близкий к ситуации, компании-производители микросхем Nvidia и AMD согласились выплачивать правительству США 15% от продаж своих полупроводников в Китае.

Соглашение является частью сделки по обеспечению экспортных лицензий для второй по величине экономики мира.«Мы следуем правилам, установленным правительством США для нашего присутствия на мировых рынках. Хотя мы уже несколько месяцев не поставляем чипы H2O в Китай, мы надеемся, что правила экспортного контроля позволят США конкурировать в КНР и во всем мире», — заявила компания Nvidia в интервью BBC.В соответствии с соглашением, Nvidia будет выплачивать 15% своих доходов от продажи чипов H20 в Китае правительству США, AMD будет отчислять такой же процент от продажи чипов MI308.Возобновление продаж микросхем в Китай произошло на фоне снижения торговой напряженности между Пекином и Вашингтоном. Пекин ослабил контроль за экспортом редкоземельных металлов, в то время как США сняли ограничения для компаний, разрабатывающих программное обеспечение для проектирования микросхем, работающих в Китае.