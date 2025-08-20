Кабмін планує запустити сервіс "е-ТЦК" та цифровізувати ВЛК у 2025–2026 роках

Система інтегруватиметься з «Резерв+» і має зменшувати навантаження на ТЦК на 15% щомісяця.
До кінця року Міноборони створить електронні кабінети для обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів.
До грудня 2025 року запустять тестовий електронний облік військовослужбовців для частини підрозділів.
Масштабування цифровізації ВЛК для пілотних бригад, щоб військовослужбовці могли отримувати послуги онлайн.
Розширення функцій «Армія+»: сервіси для замовлення постачання, отримання документів онлайн, центр нотифікацій і чотири нові послуги в розділі «Плюси».
