20 августа 2025, 10:15

Кабмін планує запустити сервіс "е-ТЦК" та цифровізувати ВЛК у 2025–2026 роках

Система інтегруватиметься з «Резерв+» і має зменшувати навантаження на ТЦК на 15% щомісяця.



До кінця року Міноборони створить електронні кабінети для обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів.



До грудня 2025 року запустять тестовий електронний облік військовослужбовців для частини підрозділів.



Масштабування цифровізації ВЛК для пілотних бригад, щоб військовослужбовці могли отримувати послуги онлайн.



Розширення функцій «Армія+»: сервіси для замовлення постачання, отримання документів онлайн, центр нотифікацій і чотири нові послуги в розділі «Плюси».

