МАГАТЭ обнаружила следы урана в Сирии

3 сентября 2025, 9:45

МАГАТЭ утверждает, что обнаружило в Сирии следы урана, связанные со зданием в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке, которое Израиль разрушил в 2007 году.

Об этом пишет Reuters, со ссылкой на конфиденциальный доклад МАГАТЭ. В новом отчете агентства отмечается, что на одном из трех исследуемых мест были найдены многочисленные частицы природного урана, который прошел обработку человеком. При этом материал не был обогащенным, а его назначение не определено.



Еще в 2011 году эксперты МАГАТЭ пришли к выводу, что разрушенное здание в Дейр-эз-Зоре «очень вероятно» было секретным ядерным реактором, о чем сирийские власти должны были бы официально сообщить международному сообществу. В июне 2025 года представители МАГАТЭ смогли повторно посетить объект и получить дополнительные пробы окружающей среды для анализа.



Сирийские власти во главе с президентом аш-Шараа заверили, что не располагают информацией, которая могла бы объяснить происхождение частиц урана. В то же время правительство предоставило агентству доступ для дальнейших исследований. Председатель МАГАТЭ Гросси договорился с президентом Сирии о продолжении сотрудничества, включая анализ образцов, доступ к документации и консультации с лицами, которые могли быть привлечены к строительству. В ближайшее время эксперты планируют провести новый визит в Дейр-эз-Зор, чтобы окончательно оценить масштабы и характер прошлой ядерной деятельности страны.









