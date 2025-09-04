Нові правила перетину кордонів ЄС для українців з 12 жовтня 2025 року

4 сентября 2025, 11:45

ЄС впроваджує Систему в’їзду/виїзду (EES) для контролю перетинів кордонів громадянами третіх країн, включаючи Україну.

Основні моменти:

Система охоплює короткострокові поїздки до 90 днів в межах будь-яких 180 днів.

Замість штампів у паспорті буде цифрова реєстрація.



Необхідні дані:

фото обличчя;

відбитки 4 пальців (для осіб від 12 років);

дані закордонного паспорта;

дата, місце в’їзду/виїзду та випадки відмови у в’їзді.



Практичні аспекти:

Усі пасажири повинні залишати транспорт для проходження біометрії.

Для залізничних подорожей процедура може варіюватися залежно від пункту пропуску.

Відмова надати біометричні дані може призвести до відмови у в’їзді.