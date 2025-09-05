Жители Николаева впервые с 2022 года получат пресную воду в кранах – Свириденко

5 сентября 2025, 8:45

В ближайшее время начнет работать новый магистральный водопровод. Он будет подавать 120 тысяч кубометров воды в сутки для домохозяйств и еще 50 тысяч – для сельскохозяйственных угодий, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Воду уже начали полноценно подавать в системы и резервуары водоканала. Через две недели пресная вода полностью заменит соленую во всех системах города", – отметила она.В 2022 году российские террористы взорвали ключевой водопровод, обеспечивавший город. С тех пор 500 тысяч человек в Николаеве живут без постоянного водоснабжения.