В Польше проходят массовые проверки укрытий

19 сентября 2025, 12:15

RMF24 сообщает, что к 12 сентября органы безопасности заказали почти 4 тыс. проверок существующих зданий для оценки их пригодности в качестве убежищ и аварийных укрытий.

Государственная пожарная служба и Окружные строительные инспекции проводят детальные проверки зданий, которые могут выполнять защитные функции. Уже проведено более 2000 проверок, по результатам которых выданы технические заключения для органов гражданской обороны. На сегодняшний день результаты показывают, что более тысячи зданий соответствуют требованиям, указанным в постановлении МВД и администрации, и могут быть использованы в качестве убежищ или убежищ в чрезвычайных ситуациях.



Также в Польше выделили почти 5 млрд злотых на программу защиты населения и гражданскую оборону на 2025–2026 годы. Эти средства будут направлены на модернизацию и реконструкцию существующих убежищ, строительство новых защитных сооружений, а также на развитие систем оповещения и связи.

