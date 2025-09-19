19 сентября 2025, 12:45

РФ могла передать КНДР ядерные реакторы — Korea JoongAng Daily

Издание ссылается на информацию, полученную южнокорейской разведкой. Она еще нуждается в проверке.



Реакторы предназначены для использования на атомных подводных лодках. По некоторым данным, в начале этого года рф, предположительно, передала Северной Корее два-три модуля атомных подводных лодок. Эти модули включают в себя реактор, турбину и систему охлаждения, то есть основные компоненты ядерной энергетической установки.



Один из источников сказал, что Северная Корея "настойчиво запрашивала" у россии технологии для атомных подводных лодок и современные истребители с прошлого года. Поначалу россия якобы неохотно соглашалась, "но, похоже, предоставила их в этом году".



Сообщается также, что переданные модули не новые, а были сняты со списанных российских подлодок.

