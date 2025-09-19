19 сентября 2025, 14:45

Украинский военный три года пробыл в плену с пулей в сердце

Украинский кардиохирург Борис Тодуров рассказал, что военный защищал "Азовсталь", раненым попал в плен в 2022 году. Его освободили несколько месяцев назад.



"Три года он прожил с этой пулей... К счастью, она ничего не повредила. Сейчас мы ее удалили. Повезло... Думаю, он проживет долгую и счастливую жизнь", — сказал Тодуров.

