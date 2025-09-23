lifecell запустив акцію з річною підпискою на MEGOGO

23 сентября 2025, 14:35

Мобільний оператор lifecell оголошує про старт акції «Го на lifecell з MEGOGO», яка триватиме з 22 вересня по 22 грудня 2025 року.

Учасники акції, які перейдуть до lifecell зі збереженням номера за процедурою MNP (Mobile Number Portability), зможуть активувати річну передплату на медіасервіс MEGOGO без додаткової плати.

Щоб скористатися пропозицією, абоненту потрібно перейти до мережі lifecell зі збереженням номера за процедурою MNP, підключити і сплатити тарифний план «Мега» або «Максі» протягом дії акції. Після оплати першого пакету послуг за тарифом, для активації річної (365 днів) передплати на MEGOGO необхідно авторизуватися за своїм номером телефона в MEGOGO.

Абоненти, які обирають тариф «Мега», отримують доступ до передплати MEGOGO «Максимальна», яка включає понад 480 телеканалів, більше ніж 16 000 фільмів і серіалів, преміальний контент від HBO Max, Disney, Warner Bros, Paramount+, а також прямі трансляції Ліги чемпіонів, Ліги Європи та інших турнірів.

Користувачі тарифу «Максі» зможуть активувати річний пакет MEGOGO «Оптимальна», що містить близько 445 телеканалів, понад 11 500 фільмів і серіалів, спортивні події та добірку преміального контенту від Disney, MTV і Paramount+.

«Щодня сотні абонентів інших операторів обирають lifecell, зберігаючи власний номер. Із моменту запуску сервісу MNP ми залишаємося найпопулярнішим вибором українців для перенесення номера: у першому півріччі 2025 року близько 70 % усіх переходів були здійснені на користь lifecell. Ми прагнемо виправдати цю довіру, пропонуючи сучасні сервіси, прозорі умови обслуговування та вигідні тарифи, щоб кожен абонент отримував максимум від користування мережею. Партнерство з MEGOGO дозволяє новим клієнтам lifecell отримати річний доступ до контенту преміум-класу без додаткової плати», — зазначив Дмитро Дзябура, директор з маркетингу групи компаній DVL (Датагруп-Volia-lifecell).