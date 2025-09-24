24 сентября 2025, 10:15

Українцям у Німеччині: як отримати пенсію за кордоном

Через війну тисячі українців виїхали до країн ЄС. Для людей старшого віку актуальним стало питання пенсій.



Між Україною та Німеччиною немає угоди про зарахування трудового стажу. Тому українські роки роботи не враховуються в німецькій системі.



Щоб отримати право на пенсію у ФРН, потрібно щонайменше 5 років офіційної роботи та внесків до Пенсійного фонду Німеччини.



У країні немає поняття «мінімальної пенсії». Розмір виплат напряму залежить від заробітку та суми внесків.



Пенсійний вік у Німеччині поступово зростає:



2024 рік — понад 65 років;



2025 рік — понад 66 років;



до 2031 року сягне 67 років.

