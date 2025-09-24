24 сентября 2025, 12:45

ГУР зламала сервери окупаційної влади в Криму

Розвідникам вдалося здобути понад 100 ТБ розвідувальних даних, зокрема службове листування Аксьонова, робочу документацію та переписку між міністерствами та службами "уряду Криму".



Також знайдені списки окупантів, інформацію про родичів та велику кількість даних про переміщення українських дітей, зокрема списки неповнолітніх, вивезених до Криму та РФ.

