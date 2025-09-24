Розвідникам вдалося здобути понад 100 ТБ розвідувальних даних, зокрема службове листування Аксьонова, робочу документацію та переписку між міністерствами та службами "уряду Криму".
Також знайдені списки окупантів, інформацію про родичів та велику кількість даних про переміщення українських дітей, зокрема списки неповнолітніх, вивезених до Криму та РФ.
Последние новости
- Бизнес | Сегодня, 15:15
Німеччина закликала Європу збільшити допомогу Україні після заяви Трампа
- Технологии | Сегодня, 14:45
СМИ: самолёт министра обороны Испании подвергся GPS-атаке над Балтикой
- Технологии | Сегодня, 14:15
ChatGPT допоміг виграти в лотерею $150 тисяч
- Технологии | Сегодня, 13:45
У Литві готові збивати ворожі винищувачі у власному повітряному просторі
- Безопасность | Сегодня, 13:15
У жовтні в Україні очікується значний спалах коронавірусу
- Бизнес | Сегодня, 12:45
ГУР зламала сервери окупаційної влади в Криму
- Гаджеты | Сегодня, 12:15
Чергова проблема в нових iPhone 17, 17 Pro, Pro Max і Air
- Безопасность | Сегодня, 11:45
NASA планирует первую за 50 лет пилотируемую миссию на Луну
- Бизнес | Сегодня, 11:15
Уряд запускає базову соціальну допомогу
Последние материалы
- Аналитика | 21 сентября, 22:16
Дайджест найцікавішого за тиждень №7 - знижки від EcoFlow до 38% та нові гаджети Logitech G
- Обзоры | 21 сентября, 15:20
Logitech Ergo M575 – подвійне підключення та трекбол
- Фотогалереи | 19 сентября, 23:51
Lenovo продемонструвала концепт ThinkBook VertiFlex з вертикальним дисплеєм
- Обзоры | 17 сентября, 10:04
REAL-EL X-797 - твої особисті вертикальні 90Вт
- Фотогалереи | 17 сентября, 7:30
Многочисленные национальные павильоны на CIFTIS-2025
- Аналитика | 12 сентября, 14:57
Дайджест найцікавішого за тиждень №6 - зима 2025-2026 з рішенням EcoFlow та анонси Apple
- Обзоры | 7 сентября, 18:48
be quiet! System Power 11 – "бронзовий" БЖ для продуктивних ПК
- Аналитика | 6 сентября, 14:33
Дайджест найцікавішого за тиждень №5 - зарядка для електромобіля від EcoFlow та х-ки ракето-дрона "Паляниця"
- Обзоры | 6 сентября, 13:45
Досвід використання EcoFlow Delta 2
Популярные новости
- Железо | Позавчера, 22:01
EcoFlow ділиться рекомендаціями, як підготувати вашу зарядну станцію до роботи 5.00
- Технологии | 20 сентября, 20:44
Сонячна енергетика — ключ до автономії та сталого розвитку бізнесу в Україні 5.00
- Железо | Вчера, 11:05
Как выбрать фильтр для квартиры и частного дома - мнение эксперта 1.00
- Бизнес | Сегодня, 15:15
Німеччина закликала Європу збільшити допомогу Україні після заяви Трампа 0.00
- Технологии | Сегодня, 14:45
СМИ: самолёт министра обороны Испании подвергся GPS-атаке над Балтикой 0.00
- Технологии | Сегодня, 14:15
ChatGPT допоміг виграти в лотерею $150 тисяч 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:45
У Литві готові збивати ворожі винищувачі у власному повітряному просторі 0.00
- Безопасность | Сегодня, 13:15
У жовтні в Україні очікується значний спалах коронавірусу 0.00
- Бизнес | Сегодня, 12:45
ГУР зламала сервери окупаційної влади в Криму 0.00