24 сентября 2025, 13:45

У Литві готові збивати ворожі винищувачі у власному повітряному просторі

Радник президента Литви з питань національної безпеки Дейвідас Матульоніс заявив, що у разі необхідності країна повинна збивати літаки, які порушують її повітряний простір.



За його словами, такі дії стають особливо актуальними після інциденту минулого тижня, коли три російські винищувачі МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії, члена НАТО.

