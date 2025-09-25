ГлавнаяНовости
25 сентября 2025, 14:13

Польща готується збивати російські дрони над Україною без дозволу НАТО та ЄС

Польща планує внести зміни до закону про військові розгортання за кордоном. Згідно з проєктом, польські сили зможуть збивати російські об’єкти, зокрема дрони, над Україною без попереднього погодження з НАТО чи ЄС.

Проєкт, поданий Міністерством оборони ще у червні, очікується на швидке ухвалення.


