Польща готується збивати російські дрони над Україною без дозволу НАТО та ЄС

25 сентября 2025, 14:13

Польща планує внести зміни до закону про військові розгортання за кордоном. Згідно з проєктом, польські сили зможуть збивати російські об’єкти, зокрема дрони, над Україною без попереднього погодження з НАТО чи ЄС.



Проєкт, поданий Міністерством оборони ще у червні, очікується на швидке ухвалення.