3 октября 2025, 8:45

Венгрия подписала соглашение о покупке СПГ у французской компании

Венгерская компания MVM CEEnergy подписала соглашение с французской компанией Engie, которое позволит диверсифицировать поставки природного газа и отойти от зависимости от российского энергоресурсов, отмечает Reuters.



Согласно соглашению, в 2028-2038 гг. MVM CEEnergy будет закупать у французов 400 млн кубометров газа ежегодно. Учитывая, что в год Венгрии нужно около 8 млрд кубометров, это покроет 5% ее потребностей. Это уже второе подобное соглашение за последнее время. В сентябре венгерская компания подписала соглашение с Shell о закупке 200 млн кубометров в год, начиная с 2026 г.



Глава МИД Венгрии Сийярто, комментируя контракт с Engie, заявил, что диверсификация «не означает замену существующих, хорошо налаженных поставок». В 2024 г. Венгрия импортировала около 7,5 млрд кубометров российского газа по трубопроводу «Турецкий поток».

