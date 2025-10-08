8 октября 2025, 15:30

Дания хочет ввести запрет на соцсети для детей до 15 лет

Премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что правительство Дании намерено ввести запрет на использование ряда социальных сетей для детей младше 15 лет, пишет Politico.



"Мобильные телефоны и социальные сети крадут детство у наших детей. Мы выпустили на волю монстра. Я надеюсь, что вы здесь, в палате, поможете ужесточить закон, чтобы мы лучше заботились о наших детях здесь, в Дании", — заявила она во время речи перед датским парламентом.



Однако Фредериксен не уточнила, что именно повлечет за собой такой запрет, и законопроект о возрастном ограничении не фигурирует в законодательной программе правительства на предстоящий парламентский год.

