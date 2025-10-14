Соединенные Штаты и Китай начали взимать дополнительные портовые сборы с морских судоходных компаний, которые перевозят все: от праздничных игрушек до сырой нефти, пишет Reuters.
Китай заявил, что начал взимать специальные сборы с судов, принадлежащих, эксплуатируемых, построенных или плавающих под флагом США, но уточнил, что суда, построенные в Китае, будут освобождены от сборов.
В начале этого года администрация президента США Дональда Трампа объявила о планах взимать сборы с судов, связанных с Китаем, чтобы ослабить влияние страны на мировую морскую отрасль и поддержать судостроение в США. Расследование, проведенное во время правления бывшего президента Джо Байдена, пришло к выводу, что Китай использует несправедливую политику и практику для доминирования в секторах мирового судоходства, логистики и судостроения, открывая путь для подобных санкций.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 13:45
Торговая война между США и Китаем: страны ввели взаимные портовые сборы
- Безопасность | Сегодня, 13:15
Нетаньягу подарував Трампу золотого голуба миру
- Технологии | Сегодня, 12:45
У Києві знесуть цех заводу "Більшовик" для завершення розв'язки на Шулявці
- Бизнес | Сегодня, 12:15
Шестирічна гімнастка з Львівщини встановила світовий рекорд Гіннеса
- Технологии | Сегодня, 11:45
Испания вводит новую систему пересечения границ
- Бизнес | Сегодня, 11:15
Між Варшавою та Прагою запустять прямий потяг
- Безопасность | Сегодня, 10:45
НАТО начало ежегодные учения по ядерному сдерживанию "Stedfast Noon"
- Технологии | Сегодня, 10:15
Xiaomi SU7 убив свого власника, заблокувавши двері під час пожежі
- Технологии | Сегодня, 9:45
Нідерланди теж готуються до ймовірних блекаутів, — NU
Последние материалы
- Аналитика | Позавчера, 11:47
Дайджест найцікавішого за тиждень №10: 7-а Ajax Special Event та EcoFlow PowerOcean
- Фотогалереи | 9 октября, 23:50
РФ оприлюднила перші фото нібито збитої ракети "Фламінго"
- Аналитика | 5 октября, 20:35
Дайджест найцікавішого за тиждень №9: як зміняться тарифи на електроенергію та що таке EcoFlow PowerOcean
- Обзоры | 4 октября, 11:31
EcoFlow Solar Panel 2х100Вт – твої майже 200Вт від сонця
- Обзоры | 29 сентября, 23:28
Verbatim Charge 'n' Go – 15Вт магнітний повербанк
- Аналитика | 28 сентября, 1:22
Дайджест найцікавішого за тиждень №8 - EcoFlow запрошує на Energy DAY 2025 та старт продажів iPhone 17 в Україні
- Аналитика | 21 сентября, 22:16
Дайджест найцікавішого за тиждень №7 - знижки від EcoFlow до 38% та нові гаджети Logitech G
- Обзоры | 21 сентября, 15:20
Logitech Ergo M575 – подвійне підключення та трекбол
- Фотогалереи | 19 сентября, 23:51
Lenovo продемонструвала концепт ThinkBook VertiFlex з вертикальним дисплеєм
Популярные новости
- Бизнес | 10 октября, 23:36
BTC утримує лідерство, ETF оновлюють рекорди, а DeFi повертається до росту 5.00
- Технологии | Сегодня, 13:45
Торговая война между США и Китаем: страны ввели взаимные портовые сборы 0.00
- Безопасность | Сегодня, 13:15
Нетаньягу подарував Трампу золотого голуба миру 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:45
У Києві знесуть цех заводу "Більшовик" для завершення розв'язки на Шулявці 0.00
- Бизнес | Сегодня, 12:15
Шестирічна гімнастка з Львівщини встановила світовий рекорд Гіннеса 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:45
Испания вводит новую систему пересечения границ 0.00
- Бизнес | Сегодня, 11:15
Між Варшавою та Прагою запустять прямий потяг 0.00
- Безопасность | Сегодня, 10:45
НАТО начало ежегодные учения по ядерному сдерживанию "Stedfast Noon" 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:15
Xiaomi SU7 убив свого власника, заблокувавши двері під час пожежі 0.00