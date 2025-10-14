14 октября 2025, 13:45

Торговая война между США и Китаем: страны ввели взаимные портовые сборы

Соединенные Штаты и Китай начали взимать дополнительные портовые сборы с морских судоходных компаний, которые перевозят все: от праздничных игрушек до сырой нефти, пишет Reuters.



Китай заявил, что начал взимать специальные сборы с судов, принадлежащих, эксплуатируемых, построенных или плавающих под флагом США, но уточнил, что суда, построенные в Китае, будут освобождены от сборов.



В начале этого года администрация президента США Дональда Трампа объявила о планах взимать сборы с судов, связанных с Китаем, чтобы ослабить влияние страны на мировую морскую отрасль и поддержать судостроение в США. Расследование, проведенное во время правления бывшего президента Джо Байдена, пришло к выводу, что Китай использует несправедливую политику и практику для доминирования в секторах мирового судоходства, логистики и судостроения, открывая путь для подобных санкций.

