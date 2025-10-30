В Україні запускають цифрову систему "Обрій", — Свириденко

30 октября 2025, 10:15

Через «Дію» можна буде зареєструвати безробіття, отримати допомогу, звільнитися на окупованих територіях і до 15 000 грн на перекваліфікацію.



AI-система «Обрій» автоматично визначатиме, хто втратив роботу, і підбиратиме вакансії за навичками, досвідом і локацією.