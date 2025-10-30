Южная Корея согласилась заплатить США $350 млрд за снижение пошлин — Трамп

30 октября 2025, 13:15

"Кроме того, они согласились покупать наши нефть и газ в огромных количествах, а инвестиции в нашу страну со стороны богатых южнокорейских компаний и бизнесменов превысят $600 млрд", — написал президент США в Truth Social.



Он добавил, что военный союз США и Южной Кореи "сильнее, чем когда-либо прежде", потому он дал южнокорейцам согласие на строительство атомной подводной лодки "вместо старомодных и гораздо менее маневренных дизельных подводных лодок, которые у них есть сейчас".