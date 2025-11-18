Испания пугает американский бигтех своей налоговой

18 ноября 2025, 14:15

Вице-премьер и основательница левого движения Sumar Йоланда Диас заявила о планах «спустить с небес на землю» американские технологические компании и пропустить их через жернова испанской налоговой.

Диас перечислила компании, которым стоит бояться: Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook), Microsoft. Она заявила:«Крупные технологические компании просто издеваются на испанцами, испанками и европейцами. Поэтому на переговорах с социалистической партией мы будем требовать ввести для них «налог Трампа», потому что они должны платить».