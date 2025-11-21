21 ноября 2025, 8:45

Германия увеличила военную поддержку Украины на €3 млрд – глава МИД ФРГ

В следующем году общая поддержка Украины составит €12 млрд, сообщил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.



«Все знают, что предстоящая зима для Украины будет самой трудной, и поэтому мне важно еще раз со всей ясностью заявить: Германия поддерживает Украину. Все, что мы говорили ранее, конечно же, остается верным и необходимым. Украина борется за свою собственную свободу, но она также борется за свободу Европы», – отметил он.

