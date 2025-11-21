В следующем году общая поддержка Украины составит €12 млрд, сообщил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.
«Все знают, что предстоящая зима для Украины будет самой трудной, и поэтому мне важно еще раз со всей ясностью заявить: Германия поддерживает Украину. Все, что мы говорили ранее, конечно же, остается верным и необходимым. Украина борется за свою собственную свободу, но она также борется за свободу Европы», – отметил он.
Последние новости
- Безопасность | Сегодня, 8:45
Германия увеличила военную поддержку Украины на €3 млрд – глава МИД ФРГ
- Технологии | Сегодня, 8:15
Китайський ATLUSS-A140: ще один крок до ройових ударів і "дрон-носіїв"
- Интернет | Вчера, 13:15
Понад 30 відсотків мережі "Київстар" без живлення
- Бизнес | Вчера, 12:45
Польща виділить 100 млн доларів на зброю для України в рамках PURL
- Технологии | Вчера, 12:15
Хмельницька та Рівненська АЕС зменшили електроенергії
- Технологии | Вчера, 11:45
The Times опубликовала подробности уникальной операции ГУР в Черном море
- Безопасность | Вчера, 11:15
CERT-UA попереджає про нову кіберзагрозу
- Безопасность | Вчера, 10:45
Китай ускоряет военное наращивание на фоне растущей напряженности вокруг Тайваня
- Софт | Вчера, 10:15
McDonald’s запустив замовлення через мобільний застосунок у Львові
Последние материалы
- Обзоры | 18 ноября, 10:02
Logitech MX Master 4 - професійна мишка з тактильним зворотним зв’язком
- Обзоры | 16 ноября, 23:10
HMD Pulse Pro - 90Гц дисплей та 50Мп камера для селфі
- Аналитика | 16 ноября, 19:04
Дайджест найцікавішого за тиждень №15: інвертор EcoFlow PowerOcean 6 кВт та собівартість iPhone 17 Pro Max
- Аналитика | 9 ноября, 12:57
Дайджест найцікавішого за тиждень №14: відмінності EcoFlow RIVER і TRAIL та небезпека від іграшок Лабубу
- Аналитика | 2 ноября, 14:59
Дайджест найцікавішого за тиждень №13: передпродажі DELTA 3 Max та реліз ColorOS 16
- Обзоры | 2 ноября, 12:45
EcoFlow RAPID Power Bank 25000мА*год (EF-RAPID25K140W-S-EU) – 170 Вт та "розумний" дисплей
- Фотогалереи | 29 октября, 23:37
У Львові готова перша в Україні школа надрукована на 3D-принтері
- Обзоры | 27 октября, 12:02
Logitech G321 Lightspeed – легка ігрова гарнітура з гарною автономністю та звуком
- Аналитика | 27 октября, 10:01
Дайджест найцікавішого за тиждень №12: нова серія EcoFlow TRAIL та анонс ASUS ProArt P16
Популярные новости
- Бизнес | 18 ноября, 13:45
Кінець ери: Ford зупинив випуск моделі Focus 4.00
- Безопасность | Сегодня, 8:45
Германия увеличила военную поддержку Украины на €3 млрд – глава МИД ФРГ 0.00
- Технологии | Сегодня, 8:15
Китайський ATLUSS-A140: ще один крок до ройових ударів і "дрон-носіїв" 0.00
- Интернет | Вчера, 13:15
Понад 30 відсотків мережі "Київстар" без живлення 0.00
- Бизнес | Вчера, 12:45
Польща виділить 100 млн доларів на зброю для України в рамках PURL 0.00
- Технологии | Вчера, 12:15
Хмельницька та Рівненська АЕС зменшили електроенергії 0.00
- Технологии | Вчера, 11:45
The Times опубликовала подробности уникальной операции ГУР в Черном море 0.00
- Безопасность | Вчера, 11:15
CERT-UA попереджає про нову кіберзагрозу 0.00
- Безопасность | Вчера, 10:45
Китай ускоряет военное наращивание на фоне растущей напряженности вокруг Тайваня 0.00