24 ноября 2025, 9:15

В Украине повреждены все крупные ТЭС и ГЭС — Минэнерго

В ведомстве подробно ответили на обвинения, что Украина якобы продает электроэнергию за рубеж. 

В заявлении сказано, что поскольку все крупные тепло- и гидроэлектростанции повреждены, то их возможности производить электроэнергию значительно снизились, а потребности потребителей остались на том же уровне, что и до атак оккупантов. 

В Минэнерго заверили, что все доступные мощности работают исключительно для покрытия внутреннего потребления, соответственно, Украина вообще не экспортирует электроэнергию. 
