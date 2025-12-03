3 декабря 2025, 8:45

В Беларуси заявили о падении якобы литовского беспилотника

По данным минска, дрон упал 30 ноября в Гродно.



В связи с этим мид Беларуси 1 декабря вызвал временного поверенного в делах Литовской Республики Эрикаса Вилканецаса, чтобы выразить протест.



Анализ обломков, включая видео и навигационные данные, показал, что маршрут дрона якобы предполагал полет через Беларусь в Польшу и обратно в Литву, говорится в сообщении.



Беларусь заявила об "угрозе безопасности" и "прямом нарушении норм международного права". Минск расценил инцидент как "преднамеренную провокацию не только в отношении Беларуси, но и Польши" и потребовал от Литвы объяснений, расследования и мер для недопущения подобных случаев.

