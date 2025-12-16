ГлавнаяНовости
16 декабря 2025, 9:45

Эстония начала установку первых укреплений на границе с Россией

К концу года планируется установить 28 таких бетонных сооружений из запланированных 600. 

Каждое укрытие площадью около 35 м² должно выдерживать попадание артиллерийских снарядов калибра 152 мм.


