В Азербайджане началась установка крупнейших аккумуляторных систем

16 декабря 2025, 10:45

Крупнейшие в СНГ аккумуляторные центры хранения энергии через несколько месяцев будут введены в эксплуатацию в Абшеронском и Агдашском районах.

Первая партия систем аккумуляторного хранения энергии для центров общей мощностью 250 мегаватт и емкостью 500 мегаватт-часов уже доставлена в страну, сообщает APA.Оборудование, собранное по заказу на заводе Great Power в Китае, после погрузки на суда было доставлено в порт Гемлик в Турции, откуда затем по суше через Турцию и Грузию привезено в Азербайджан. Системы аккумуляторного хранения, каждая массой 36 тонн, под полицейским сопровождением в особом порядке были доставлены и установлены на местах назначения. В настоящее время в страну уже ввезено 15% систем хранения, оставшиеся 85% будут доставлены и установлены до апреля.