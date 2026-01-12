Во Франции заговорили о выходе из НАТО

12 января 2026, 9:45

Вице-председатель Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Клеманс Гете заявила, что намерена вынести на голосование резолюцию о выходе страны из НАТО из-за действий США.

"США при Трампе похищают главу государства в Венесуэле. США при Трампе поддерживают и оказывают военную помощь геноциду в Палестине. США при Трампе угрожают Гренландии вооруженной аннексией. США при Трампе бомбят народы в полном нарушении международного права. Более чем когда-либо встает вопрос об участии Франции в НАТО — военном альянсе, возглавляемом США и обслуживающем их интересы. Я вношу предложение о резолюции по планомерному выходу из НАТО, начиная с выхода из его объединенного военного командования", — написала она в Х.