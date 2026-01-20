ГлавнаяНовости
20 января 2026, 10:15

Подразделения ВСУ будут получать БПЛА в два-три раза быстрее

Новый министр обороны Украины сообщил, что этого удастся достичь благодаря запуску полностью автоматизированного распределения БПЛА между воинскими частями.

Он объяснил, что "ручное распределение", которое существовало ранее, тормозило процесс.

Сейчас в этот процесс внедрили инструменты SAP, которые помогают видеть заявки подразделений на дроны в единой системе, количество доступных дронов, быстро формировать наряды на выдачу и планировать поставки без задержек и дублирования. 

В итоге, согласно прогнозам Михаила Федорова, путь дронов от склада до подразделений сократился примерно до одного дня. 


