Подразделения ВСУ будут получать БПЛА в два-три раза быстрее

20 января 2026, 10:15

Новый министр обороны Украины сообщил, что этого удастся достичь благодаря запуску полностью автоматизированного распределения БПЛА между воинскими частями.

Он объяснил, что "ручное распределение", которое существовало ранее, тормозило процесс.



Сейчас в этот процесс внедрили инструменты SAP, которые помогают видеть заявки подразделений на дроны в единой системе, количество доступных дронов, быстро формировать наряды на выдачу и планировать поставки без задержек и дублирования.



В итоге, согласно прогнозам Михаила Федорова, путь дронов от склада до подразделений сократился примерно до одного дня.

