21 января 2026, 10:45

Украина развернет новое поколение перехватчиков ПВО на базе ИИ, — WP

Министр обороны отметил, что через 6 месяцев страна получит автономную систему для защиты городов от России.


