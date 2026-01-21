Министр обороны отметил, что через 6 месяцев страна получит автономную систему для защиты городов от России.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 14:15
Енергетика під обстрілами щодня: ДТЕК показав статистику атак
- Технологии | Сегодня, 13:45
Федоров і Пісторіус обговорили постачання Україні ракет для Patriot і IRIS-T
- Гаджеты | Сегодня, 13:15
OPPO оголошує старт передзамовлення на серію Reno15
- Технологии | Сегодня, 12:45
Польща виходить з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін
- Интернет | Сегодня, 12:15
У Польщі хочуть обмежити доступ дітей до соцмереж
- Технологии | Сегодня, 11:45
У Украины будет свой аналог дрона Mavic — Федоров
- Бизнес | Сегодня, 11:15
Bloomberg: Украина отказалась от немецких дронов
- Технологии | Сегодня, 10:45
Украина развернет новое поколение перехватчиков ПВО на базе ИИ, — WP
- Технологии | Сегодня, 10:15
Renault запускає виробництво дронів для України у Франції, – FT
Последние материалы
- Обзоры | 14 января, 9:06
Verbatim Sync & Charge USB4 - 240 Вт (31847) - USB-C - кабель для потужних пристроїв
- Обзоры | 28 декабря, 18:19
Verbatim GaN 240Вт (32205) – найпотужнішій мобільний адаптер серед тих, що я бачив
- Обзоры | 26 декабря, 11:31
Автономний Інтернет під час блекаутів: живлення роутера та ONU
- Обзоры | 24 декабря, 12:03
Logitech Wave Keys – твоя особливо ергономічна клавіатура
- Обзоры | 17 декабря, 22:06
Kingston Canvas Go! Plus SD – швидкісна карта для фотографів-екстремалів
- Аналитика | 16 декабря, 14:41
Гігабітний інтернет - інвестиція у домашній комфорт та майбутнє
- Аналитика | 14 декабря, 23:53
Дайджест найцікавішого за тиждень №17: ПУМБ пропонує рішення EcoFlow в оплату частинами
- Аналитика | 8 декабря, 8:55
Дайджест найцікавішого за тиждень №17: знижки до 50% на продукцію EcoFlow та ракети Р-60 на БПЛА Shahed
- Обзоры | 8 декабря, 0:06
ColorWay CW-PHP01P – дитячий фотоапарат-принтер з МР3 та іграми
Популярные новости
- Технологии | Сегодня, 14:15
Енергетика під обстрілами щодня: ДТЕК показав статистику атак 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:45
Федоров і Пісторіус обговорили постачання Україні ракет для Patriot і IRIS-T 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 13:15
OPPO оголошує старт передзамовлення на серію Reno15 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:45
Польща виходить з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін 0.00
- Интернет | Сегодня, 12:15
У Польщі хочуть обмежити доступ дітей до соцмереж 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:45
У Украины будет свой аналог дрона Mavic — Федоров 0.00
- Бизнес | Сегодня, 11:15
Bloomberg: Украина отказалась от немецких дронов 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:45
Украина развернет новое поколение перехватчиков ПВО на базе ИИ, — WP 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:15
Renault запускає виробництво дронів для України у Франції, – FT 0.00