Великобритания и Китай подписали ряд соглашений

30 января 2026, 13:15

Во время встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера и главы КНР Си Цзиньпина между странами были достигнуты многочисленные соглашения, сообщает ВВС News.

В частности, это сотрудничество в области транснациональной организованной преступности и нелегальной иммиграции, партнерство в сфере услуг, соглашение о торговле услугами, экспорте из Великобритании в Китай и другое.



Так, жители Великобритании смогут посещать Китай без виз, а британская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила об инвестициях в Китай в размере $15 млрд.



Как отмечает ВВС News, в экономическом плане это не станет "переломным моментом", но отчасти это сделано намеренно — из-за осторожности не только в отношении торгового партнера с высокими рисками, но и из-за потенциальной реакции президента США Дональда Трампа.